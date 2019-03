© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Triestina Massimo Pavanel ha presentato in conferenza il derby di questa sera contro il Pordenone: "Se vogliamo mettere in difficoltà il Pordenone dovremo essere tutti sopra il nostro livello. Siamo pronti, ci siamo preparati bene e abbiamo grande voglia. La risposta in massa del pubblico? Se siamo riusciti a destare questo interesse dopo tanti anni significa che è stato fatto qualcosa di importante. Dal canto nostro vorremmo far loro un regalo, di certo cercheremo la prestazione e i punti, lottando dal primo minuto. Abbiamo fatto tanti sacrifici per essere qui ma non basta esserci, oggi ci troviamo nella condizione di giocarci qualcosa di importante e dobbiamo cogliere l'occasione".