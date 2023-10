ufficiale Alessandria, nuovo innesto in attacco: ecco l'equatoguineano Siafa

L’U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di annunciare l’arrivo a titolo definitivo di Oscar Siafa. Punta centrale classe 1997 alto 191 centimetri, nativo della Guinea Equatoriale e di passaporto spagnolo, ha sottoscritto oggi il contratto che lo legherà ai grigi fino al termine della stagione 2023-2024.

Il neo attaccante dei grigi ha a lungo giocato in Spagna vestendo, tra Seconda e Terza Divisione, le maglie dell’Elche Illicitano, dell’Eldense, del Cartagena, dell’Alzira e del Laredo. Successivamente ha giocato in Grecia con l’Olympiakos Volou e con il Niki Volou in Super League 2.

Oscar Siafa ha totalizzato anche 13 presenze in Nazionale, tra qualificazioni Mondiali e Coppa d’Africa. La neo punta centrale ha esordito con la Nazionale equatoguineana nel settembre del 2021 nella partita giocata contro la Mauritania vinta per 1-0 e valida per le qualificazioni ai campionati del mondo che si sono svolti in Qatar a fine 2022.