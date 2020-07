ufficiale Casertana, Federico Guidi è il nuovo tecnico dei campani

La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Federico Guidi. Nato a Firenze il 23 dicembre 1976, mister Guidi vanta una lunga trafila nelle giovanili tra le più importanti d’Italia, fino ad arrivare alla Nazionale per poi approdare in Lega Pro a Gubbio nell’ultima stagione.

La sua carriera ha inizio nelle formazioni Giovanissimi ed Allievi dell’Empoli. Nel 2005 il passaggio alla Fiorentina con tre stagioni ricche di soddisfazioni alla guida della Primavera viola (dal 2014 al 2017); esperienza che gli vale la chiamata della FIGC per la panchine di Under 20 e Under 19. E proprio con quest’ultima, mister Guidi ha disputato un test amichevole contro la Spagna proprio allo stadio ‘Pinto’ di Caserta il 16 gennaio 2019 (con gli azzurrini vittoriosi per 3-0).

All’ombra della Reggia, mister Guidi sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Andrea Cupi e dal preparatore atletico Domenico Melino.