UFFICIALE: Como, avanti con Banchini. Rinnovo fino al 2021

© foto di Armando Serpe

Rinnovo in casa Como per il tecnico Marco Banchini. La società neo promossa in Serie C ha confermato il tecnico della promozione fino al giugno 2021. Artefice di una grande stagione, con 89 punti totali realizzati e 28 vittorie su 34 partite disputate, che hanno permesso al Como di vincere il campionato di Serie D.