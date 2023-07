ufficiale Di Giuseppe nominato nuovo Direttore Sportivo del neopromosso Pineto

Come avevamo anticipato, il Pineto ha annunciato ufficialmente di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Marcello Di Giuseppe, che dopo due anni torna nel suo Abruzzo.

Ai canali ufficiali del club, hanno seguito le parole del direttore: "Sono felicissimo e motivato, nonché onorato, per la chiamata del presidente Silvio Brocco. Dopo la straordinaria stagione che ha portato il Pineto tra i professionisti, vogliamo consolidarci e dimostrare che, anche se nuovi per questa categoria, saremo più forti di qualsiasi pronostico. Risultati e sostenibilità: il calcio ormai va in questa direzione e per noi rimane un principio fondamentale. Valorizzare i ragazzi e portarli a un livello superiore è una mission lungimirante che porta benefici soprattutto al club".

Conclude: “Sarà un mix di giocatori con motivazioni diverse: ci saranno conferme importanti in accordo con mister Amaolo che ha vissuto l’esplosione e l’impegno di alcuni e poi i nuovi innesti che per caratteristiche sia tecniche sia morali sono in grado di sposare il progetto Pineto. Obiettivo? Provare a vincerle tutte, di guardarci avanti e mai indietro”.