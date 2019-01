Colpo in attacco per la Fermana. Arriva a rinforzare il reparto offensivo l’olandese Dennis van der Heijden, nato il 17 febbraio 1997, in prestito dal Carpi. Il talento olandese, nonostante la giovane età, può vantare diverse esperienze in giro per l’Europa, oltre ad essere un titolare nella Nazionale U20 olandese. Ha realizzato un gol agli europei 2016 con la Nazionale under 19. Arrivato al Carpi la passata estate, Van Der Hejden nell’ultimo Campionato ha giocato con l’Almere City, squadra che milita nella serie B olandese, dove ha realizzato 7 reti in 28 gare. Cresciuto nel Feyenoord, si consacra nell’Ado Den Haag con cui debutta in prima squadra. Prima di passare all’Amere segna 3 gol in 9 gare con la maglia del Volendam. Un vero colpo di mercato quello del giovane bomber che si presenta come un prospetto davvero interessante.