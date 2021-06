ufficiale Carpi, rescissione consensuale con il centravanti Van Der Heyden

Con una nota ufficiale, il Carpi comunica che sono state perfezionate tutte le pratiche necessarie alla rescissione consensuale con il centravanti classe ’97 Dennis Van Der Heijden.

Come da nota, "al calciatore olandese, in questa stagione sportiva in prestito alla formazione olandese del Top Oss (seconda divisione), vanno i sinceri ringraziamenti per quanto fatto ed un sincero augurio di buon proseguo di carriera".