ufficiale Giana Erminio, rinforzo in attacco: preso il classe '99 Francesco Verde

Francesco Verde è un nuovo giocatore della Giana Erminio. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Francesco Verde, punta centrale classe '99, incontrato come avversario nel campionato Serie D 2022/23, dove ha vestito la maglia del Real Forte Querceta.

Dopo le giovanili nel Brescia e una parentesi con il Lumezzane in Lega Pro nella stagione 2016/17, Verde viene ceduto al Cagliari, che nella stagione 2018/19 lo impiega nella formazione Primavera 1 e nel Torneo di Viareggio, convocandolo più volte in panchina con la Prima Squadra e facendolo esordire in Serie A nella gara contro la Sampdoria del 24 febbraio 2019. Nella stagione 2019/20 viene ceduto all'Olbia, dove la Giana lo ritrova come avversario, mentre in seguito veste le maglie di Audace Cerignola, Forli e Tritium, per approdare al Real Forte Querceta un anno fa e laurearsi capocannoniere della squadra con 14 gol fra campionato e Coppa Italia.