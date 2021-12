ufficiale Monterosi, rinnovo su base pluriennale per il difensore Verde

vedi letture

Proseguirà il matrimonio tra il Monterosi e il difensore Francesco Verde: il club ha annunciato il rinnovo su base pluriennale del classe 2000.

Che, dopo la firma, si è così espresso: "Sono felicissimo. E’ stato come aver firmato un contratto per la prima volta. Questo prolungamento arriva in un momento bello e importante della mia carriera, in un momento in cui ho deciso di tornare in Italia dopo un’esperienza all’estero molto formativa a livello calcistico e personale. Ovviamente lo ritengo un punto di partenza e sono orgoglioso di poter vestire la maglia del Monterosi con il quale lotteremo fino alla fine per ottenere la permanenza nella categoria”.