Messina, risolto il contratto con Kragl su richiesta del calciatore

L’Acr Messina comunica di avere rescisso, su espressa richiesta del calciatore, il contratto con Oliver Kragl. Nonostante sia stato proposto il prolungamento senza alcuna riduzione del contratto, in scadenza a giugno 2024, il calciatore ha chiesto ed ottenuto, a malincuore da parte della società, l’interruzione del rapporto.

“Sono veramente dispiaciuto - afferma il presidente Pietro Sciotto - per la decisione di Kragl, che era uno dei calciatori della vecchia guardia sui quali intendevamo puntare, ma se il calciatore per motivi strettamente personali ha chiesto di andare via non potevamo trattenerlo, perché non potevamo tenere in rosa un calciatore che non risponde agli stimoli richiesti dal nostro allenatore Giacomo Modica. Provvederemo subito a rimpiazzarlo con un elemento di uguale valore se non addirittura superiore. Ho dato mandato al Ds Roma per sondare subito il mercato e portare a Messina un elemento in grado di onorare una maglia gloriosa. Ringraziamo Kragl per quanto fatto a Messina e gli auguriamo le migliori fortune”. Conclude il presidente Sciotto.

“Motivi di carattere personale mi hanno spinto a prendere questa sofferta decisione. Mi spiace per i tifosi che mi hanno voluto bene. A Messina sono stato benissimo, ringrazio la tifoseria per l’affetto e la società con la quale non ho avuto mai alcun problema. Ringrazio il presidente Sciotto che ha accolto la mia richiesta anche se voleva che restassi”. Afferma Oliver Kragl.