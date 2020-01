© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Con una nota ufficiale, la Paganese comunica la risoluzione anticipata del prestito dal Pisa del centrocampista svedese Kevin Lidin. La Società ringrazia Kevin, per l’impegno profuso in questi mesi verso i colori azzurrostellati, augurandogli le migliori fortune per una carriera ricca di soddisfazioni.