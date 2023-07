ufficiale Triestina, colpo Redan per l'attacco: arriva in prestito dal Venezia

La Triestina continua nella sua campagna di rafforzamento per puntare con decisione alla promozione in Serie B nella prossima stagione e piazza un altro colpo in attacco dopo l'arrivo di Lescano dal Pescara. Dal Venezia arriva infatti il giovane Daishaw Redan, calciatore con un passato in Bundesliga ed Eredivisie. Questa la nota dei giuliani:

"US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione a titolo temporaneo dell’attaccante Daishawn Redan. Il ventunenne surinamese nativo di Amsterdam arriva dal Venezia FC per la stagione 2023/24 con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Punta centrale mobile e duttile, Redan è cresciuto nei settori giovanili di Ajax e Chelsea, conquistando il titolo nazionale Under 17 con i Lancieri e Under 18 con i Blues.

A livello di club, ha militato in Bundesliga con la maglia dell’Hertha Berlino e nella massima serie olandese – 45 presenze, 7 reti e 3 assist – con Groningen, PEC Zwolle e Utrecht, prima dell’approdo al Venezia a gennaio 2023. Prestigioso il curriculum a livello internazionale, con 16 presenze e nove reti nella UEFA Youth League e 49 gol in 65 apparizioni con la Nazionale giovanile olandese, nella quale ha fatto la trafila dall’Under 15 all’Under 21".