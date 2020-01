UFFICIALE: Triestina, colpo Sarno. Prestito con obbligo di riscatto

Fonte: ustriestinacalcio1918.it/

U.S. Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Sarno. Il giocatore arriva dal Calcio Catania con la formula del prestito con obbligo di riscatto in base al numero di presenze e ha sottoscritto un accordo con i colori rossoalabardati fino al 30 giugno 2020.

Nato a Napoli l’11 marzo 1988, 167 cm di statura, Vincenzo Sarno è un elemento dotato di tecnica sopraffina e grande duttilità, potendo ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo a supporto degli attaccanti.

Acquistato giovanissimo dal Torino, ha poi proseguito il percorso di formazione nelle giovanili della Roma e successivamente della Sangiovannese, compagine con la quale ha esordito in Serie C nel 2005/2006. Rimasto in Toscana nella prima metà della stagione successiva, ha poi concluso l’annata a Giulianova, sempre in Serie C. Tornato alla Sangiovannese nella prima metà della stagione 2007/2008, è stato poi acquistato dal Brescia, esordendo con le Rondinelle in Serie B. Successivamente ha disputato due campionati di Lega Pro con Potenza e Pro Patria prima di tornare in cadetteria con la maglia della Reggina e collezionando sette presenze. Dopo un campionato in maglia Virtus Lanciano in Serie C (2011/2012), è tornato in Serie B nuovamente con la Reggina, collezionando 28 presenze nel 2012/2013. Tornato in Lega Pro all’Entella (2013/2014), ha iniziato un lungo capitolo con la casacca del Foggia, sempre in Serie C (2014/2017). Nel 2017/2018 il trasferimento al Padova, conquistando con i biancoscudati la promozione in Serie B. Dopo la prima parte del campionato 2018/2019 in Veneto, è passato al Catania mettendo insieme 15 presenze e due reti tra campionato e playoff. In questo primo scorcio di stagione, sempre con gli etnei, dodici presenze e quattro reti e ora, depositata la documentazione al fotofinish, siamo pronti ad accoglierlo in questa nuova pagina della sua carriera. Benvenuto a Trieste, Vincenzo!