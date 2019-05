Fonte: entella.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Virtus Entella comunica di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Roberto Boscaglia per il rinnovo del contratto sino al 2021.

Al tecnico, capace in questa stagione di realizzare un autentico capolavoro sportivo, tutta la famiglia Entella augura buon lavoro di cuore, nella convinzione che il tecnico abbia saputo interpretare e condividere i valori della società e che contribuirà a portarli sempre più in alto nel panorama del calcio italiano.