ufficiale Vis Pesaro, rinnovo biennale per Pannitteri

Attraverso una nota ufficiale, la Vis Pesaro comunica il rinnovo del contratto di Orazio Pannitteri: l'esterno offensivo, classe '99, si è legato ai colori biancorossi fino al 2022.

Come da comunicato, il club avrebbe potuto esercitare l'opzione per un'altra stagione ma ha optato per un rinnovo biennale.

"Cercherò di dare il massimo, come ho sempre fatto, per questa maglia. Cercheremo di raggiungere gli obbiettivi prefissati e i traguardi più importanti insieme. Ai tifosi dico: ci vediamo come sempre numerosi al Tonino Benelli. Forza Vis!", il messaggio del calciatore.