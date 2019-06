V. Francavilla, Folorunsho finisce nel mirino del Leeds

Il futuro del centrocampista Michael Folorunsho potrebbe essere lontano dall’Italia. Il classe ‘98, che piace anche al Bari, sarebbe infatti finito nel mirino di un club inglese che nelle prossime settimane potrebbe muoversi in maniera concreta con la Virtus Francavilla. Si tratta, come rivela Tuttocalciopuglia.com, del Leed di Andrea Radrizzani, club che milita in Championship.