Vibonese, Orlandi sicuro: “Derby con punti pesanti in palio”

Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito

Vibonese che attende il Rende per il derby che domani alle 18,30 chiuderà la 31^ giornata del Girone C. Ecco come il tecnico rossoblu, Nevio Orlandi, ha presentato la sfida ai microfoni ufficiali:

“Senz’altro nella testa dei ragazzi c’è anche questo obiettivo (ndr, vendicare l'1 a 0 dell'andata), ma per noi è soprattutto una partita in cui sul piatto ci sono punti importanti per i nostri obiettivi. Vecchi e nuovi. Con un successo - continua - potremmo chiudere di fatto il discorso salvezza raggiungendo la famigerata “quota 40” che da una parte ci permetterebbe di giocarci le ultime sette partite del campionato con la mente sgombra da qualsiasi assillo e dall’altra - sottolinea - di mettere in cassaforte tre punti pesanti in ottica playoff essendo, quello contro il Rende, uno scontro diretto in questo senso. E poi - spiega - è un derby. Quindi una partita nella partita”.

Una gara in cui Nevio Orlandi, però, dovrà fare a meno di diverse frecce al suo arco:

“E’ vero - osserva il tecnico rossoblu - la fortuna non ci ha aiutato in questi giorni. Probabilmente saremo costretti a cambiare qualcosa nell’assetto tecnico-tattico tra centrocampo e difesa ma siamo pronti.”