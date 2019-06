Vicenza, P.Rossi: "Qui le basi per fare grandi cose, Di Carlo garanzia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

All’evento per la presentazione di Domenico Di Carlo quale nuovo allenatore del LR Vicenza V. è intervenuto anche l’ambasciatore biancorosso Paolo Rossi, come raccolto dai colleghi di TrivenetoGoal.it: “Qui ci sono le basi per fare delle grandi cose. Ci sono tre cose importanti: la società, l’allenatore e poi i tifosi, tutti insieme!! Vicenza è fantastica, Salvi diceva che se un calciatore arriva a Vicenza e non riesce a fare il massimo vuol dire che non è capace, qui ci sono tutti gli ingredienti per far bene. Io sono sempre emozionato per questi colori. La gente mi identifica dappertutto come “Vicenza”. Non spetta certamente a me dire che Mimmo è una garanzia, non solo da calciatore ma anche da allenatore, noi avevamo bisogno di un mister con tanti stimoli e lui potrà scrivere una pagina importante. A me piace l’entusiasmo però i risultati non saranno facili ma ci proveremo”.