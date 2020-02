vedi letture

Vicenza, Rosso: "Siamo tutti incazzati per aver perso punti, ma la squadra è forte"

Il presidente del Vicenza Renzo Rosso a margine della consegna della cittadinanza onoraria a Paolo Rossi ha parlato del momento del club biancorosso ai microfoni di Tva: "Serie A? Tutti la sognano e noi abbiamo messo insieme una bella compagine di imprenditori. - continua Rosso come riporta Trivenetogoal.it - La C invece è un campionato strano, siamo tutti incazzati per aver perso qualche punto, ma la squadra è forte e le potenzialità per fare bene ci sono. Dopo bisogna avere un po’ di fortuna perché tiriamo tiriamo ma non segniamo mai”.