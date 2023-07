ufficiale Tris d'acquisti per la Virtus Verona, arrivano Cabianca, Toffanin e Lodovici

La Virtus Verona è lieta di comunicare di aver acquisito, con contratto fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive di Eddy Cabianca e Francesco Toffanin, mentre fino al 30 giugno 2024 di Riccardo Lodovici.

Nato a Mirano (VE) il 10 febbraio 2003, Cabianca è cresciuto nel settore giovanile del Padova. Difensore dalle interessanti prospettive, ha debuttato tra i “senior” con la maglia del Mestre nella seconda parte del campionato di Serie D 2021/22. Nella stagione scorsa si è messo in luce nella Luparense, sempre in Serie D, con cui è sceso in campo in 23 occasioni.

Nato a Vicenza il 5 aprile 2003, Toffanin ha iniziato il suo percorso nell'Albinoleffe per poi seguire la trafila nel settore giovanile del Milan fino alla U18. Dopo otto stagioni in rossonero è passato alla Ternana, scendendo in campo la compagine U19. Elemento poliedrico in grado di interpretare più posizioni, nell’ultima stagione Toffanin ha militato nella Luparense, in Serie D, giocando insieme a Cabianca, scendendo in campo con continuità nella seconda parte del torneo, per 20 presenze complessive.

Nato a Bergamo il 16 settembre 2004, Lodovici è cresciuto nei settori giovanili dell'Albinoleffe, del LR Vicenza e infine, nella scorsa stagione, del Pescara. Elemento difensivo eclettico, con la Virtus avrà la chance di mostrare il suo valore per la prima volta tra i “pro”.

A Eddy, Francesco e Riccardo va il benvenuto al Gavagnin-Nocini con l’augurio di ottenere grandi soddisfazioni, personali e di squadra, con la maglia della Virtus Verona!