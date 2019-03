Vis Pesaro, Colucci: "Poco spettacolo e pari giusto, il campo è relativo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pari senza reti nel derby tra Fermana e Vis Pesaro e il tecnico degli ospiti Colucci in conferenza stampa ha detto: "Ci sono stati un paio di episodi da una parte e un paio dall'altra. C'è stato poco spettacolo e il pareggio rispecchia l'andamento della gara. I ragazzi hanno lottato su ogni pallone, così come la Fermana. Nelle ultime 4-5 partite appena facciamo un errore, prendiamo gol; anche oggi abbiamo messo la squadra avversaria davanti al portiere. Era importante perché è un derby e perché ci ha permesso di muovere la classifica. Non dovevamo trovarci in questa situazione visto il nostro girone di andata. Ma siamo questi: dobbiamo lottare, millimetro dopo millimetro. Il campo è relativo. Bisogna abituarsi: le capacità coordinative si acquisivano anche con le radici. E' un discorso di concentrazione, con che peso arrivi sulla palla, con che indice di intensità e di convinzione. Poi sono d'accordo che il campo era gibboso e la palla aveva rimbalzi particolari".