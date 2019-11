Vis Pesaro, Puggioni: "A Benevento mi ero disinnamorato del mio lavoro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giorno di presentazione in casa Vis Pesaro, con Christian Puggioni che, come riferisce tuttoc.com, ha parlato alla stampa: "Arrivano dei momenti nella vita professionale dove importa meno la categoria ed i compensi ma importa la qualità delle persone e le loro idee. La cosa interessante è fare qualcosa che non ha mai fatto nessuno, questo mi ha colpito dal primo colloquio. A livello fisico devo migliorare perché sono un perfezionista, ho vissuto un periodo particolare a Benevento con una vicenda brutta sotto l'aspetto tecnico e dove mi ero disinnamorato del mio lavoro. Mi sono preso sei mesi per la mia famiglia, avevo rifiutato altre offerte. Atleticamente ho lavorato non tantissimo ma sono stato chiaro e trasparente, forzare un rientro non sarebbe giusto per chi c'è. Non ha senso che io debba forzare la mano, non me lo perdonerei. Ci metto il massimo impegno, vediamo come rispondono le gambe".