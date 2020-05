Viterbese, Pagni: "In Serie C non ci sono le condizioni per tornare in campo"

Il direttore sportivo della Viterbese Danilo Pagni ha parlato ai taccuini di TuttoC.com della situazione della Serie C: "Premesso che a mio avviso in Serie C non ci sono i presupposti per soddisfare i protocolli. Al di là del grande impegno delle istituzioni e i professionisti della Lega ci hanno messo, mi sembra una situazione un po' surreale quella che sta vivendo la terza serie. Ma qualora si dovesse arrivare a riprendere a giocare, credo non si possa non fare riferimento alla cavalcata della Viterbese. La Lega Pro è un sistema che da anni è in grandissima sofferenza. Solo attraverso grandi aiuti finanziari, in primis da parte della Serie A, avrà ragione di esistere ancora. Io dico che circolano troppe ipotesi di riforma - dalla C d'élite alla B con due gironi da 20 squadre, - ora bisogna solo salvare la stagione, attraverso criteri meritocratici attuabili. Questa è la priorità. Poi ci sarà da riscrivere le regole. Per ora però bisogna far sì che l'industria calcio riparta, anche se - lo ripeto - in Serie C non ci sono le condizioni per tornare in campo. Neppure per playoff e playout? A quel punto farei giocare anche la finale di Coppa Italia Serie C in sicurezza, tra Ternana e Juventus U23. Io non ho soluzioni a portata di mano, so che qualche scontento ci sarà sempre. Mi sento di dire solo che l'industria calcio deve ripartire e che la Lega Pro deve essere aiutata economicamente, attraverso interventi anche del Governo riguardanti la tassazione. Ribadisco: i presidenti vanno sostenuti dal Governo e dalla Federazione fattivamente".