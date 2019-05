Avellino, Mauriello: "Il Girone C sarà 10 volte più difficile degli altri"

© foto di Matteo Ferri

Alla luce delle ultime decisioni della giustizia sportiva e della Lega B il prossimo Girone C di Serie C rischia di essere altamente competitivo, anche troppo per alcuni, vista la presenza di Palermo, Foggia, Bari, Avellino e magari anche di Catania, Catanzaro e Reggina (se nessuna di queste riuscirà a conquistare la Serie B tramite i play off). Una situazione che non piace al presidente degli irpini Claudio Mauriello che a Sportchannel ha annunciato di voler chiedere al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli una diversa divisione dei gironi: “Il campionato di Serie C lo giudico più complicato di quello di B e vincere il girone meridionale nella prossima stagione sarebbe dieci volte più difficile che vincere gli altri due visto il livello delle squadre che potrebbero essere ai nastri di partenza. Per questo proporrò al presidente Ghirelli una suddivisione diversa dei gironi rispetto a quella attuale”.