Bari, il sogno di mercato per la Serie C si chiama Mirco Antenucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Bari, inutile nascondersi, punterà all'immediato doppio salto in Serie B l'anno prossimo. Ma c'è una Lega Pro da vincere e per farlo il club di De Laurentiis vuole puntare in grande. Secondo quanto riportato da tuttoseried.com, il sogno neanche troppo celato risponde al nome di Mirco Antenucci. Classe '84, Antenucci gioca in Serie A ma ormai la sua avventura con la Spal sembra alle battute conclusive. Il Bari sarebbe pronto ad offrirgli un contratto biennale con cifre importanti.