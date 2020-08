C'è la fila per Kouda: la Caratese rifiuta offerte di Sassuolo e Monza

vedi letture

Da quando Giuliano Giannichedda lo ha convocato nella Rappresentativa di serie D si sono accesi i riflettori sul giovane Rachid Kouda, italiano nato a Cantù nel luglio del 2002, da genitori del Burkina Faso. Tutta la trafila all'Atalanta, 5 anni, per poi passare alla Folgore Caratese che lo ha voluto a tutti i costi agli ordini di Emilio Longo. Mezz'ala di 190 centimetri era già stato convocato per il Viareggio che poi è stato cancellato a causa del Covid. Grande tecnica, visione di gioco e fiuto del gol. E' considerato tra i migliori 2002 della serie D. E' stato già visionato, più volte, da Palmieri del Sassuolo e il Monza di Galliani ha già fatto un'offerta ai vicini da casa di Carate. Offerta, però, non presa in considerazione da Criscitiello. "Il ragazzo non cresce in una Primavera 2 ma quest'anno deve giocare in D con i grandi. Sarà ceduto e farà la sua carriera quando qualcuno gli potrà offrire qualcosa di meglio della Caratese. Ora deve pensare solo a studiare e ad allenarsi da professionista"