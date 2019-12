© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Raffaele Santagata non ce l'ha fatta: il 18enne calciatore in forza al Casarano è morto poco fa nell'ospedale dove era ricoverato da qualche settimana. Lo piangono, tifosi, società e squadra del collettivo pugliese, con la quale il ragazzo giocava. Il popolo rossazzurro si stringe attorno alla famiglia di "Lello", 18 anni compiuti il 13 marzo scorso, che già da qualche giorno era ricoverato in condizioni critiche in un ospedale napoletano dopo aver subito un delicato intervento chirurgico al cervello.