ufficiale Dopo l'addio alla Virtus Francavilla Perez riparte dalla D: ha firmato col Casarano

Dopo l'addio alla Virtus Francavilla, con cui ha risolto il contratto, per Leonardo Perez c'è una nuova esperienza in Serie D con la maglia dei pugliesi del Casarano. Questa la nota del club:

"Il Casarano Calcio comunica di aver sottoscritto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Perez

Attaccante classe ‘89, in carriera ha collezionato 90 presenze e 10 gol in Serie B, 266 in Serie C in cui ha messo a segno 49 maracature. Leonardo Perez, dopo una lunga esperienza con la maglia della Virtus Francavilla ha scelto di legarsi al Casarano Calcio per provare ad imporsi anche in Serie D.

Benvenuto Leonardo".