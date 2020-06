Ds Gozzano: "Siamo molto delusi e amareggiati dal rigetto dei ricorsi"

Il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella ha parlato ai taccuini di TuttoC.com della retrocessione in D a tavolino: "Siamo molto delusi ed amareggiati dal rigetto dei ricorsi. Speravamo di avere giustizia già in questo grado di giudizio ma purtroppo non è stato così. Purtroppo in questo periodo ci sono state tantissime contraddizioni da parte di chi ha deciso il destino di questo campionato ed il futuro del Gozzano a tavolino creando danni economici irreparabili. Abbiamo sentito in questo periodo che la Lega Pro non poteva terminare le competizioni perché avrebbe finito a settembre tuttavia ciò non corrisponde al vero perché facendo i play off in formato ridotto le competizioni avrebbero potuto terminare per il 19 agosto. Dal momento in cui la FIGC ha deciso di poter riprendere le competizioni nella terza Lega, secondo noi ha omesso di decidere rispettando i principi definito dalla UEFA. Ora ricorreremo al TAR del Lazio per la tutela dei nostri diritti e non ci daremo per vinti finché non otterremo giustizia".