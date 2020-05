FC Messina, Arena pronto alla battaglia: "Se verranno promosse solo le prime ricorrerò al TAR"

Il presidente del FC Messina Rocco Arena ha parlato a La Gazzetta del Sud della possibilità che solo le prime della Serie D vengano promosse in Serie C dicendosi pronto alla battaglia: “Se dovessero promuovere solo le prime classificate presenterò ricorso al TAR. Non è una soluzione congeniale non solo per noi, ma sopratutto nei confronti del Savoia (secondo dietro il Palermo NdR). - continua Arena – Comunque sia siamo pronti ad affrontare sia la Serie C sia la Serie D e abbiamo già pronti due budget diversi, a seconda del caso, per costruire una squadra importante”.