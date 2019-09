FC Messina, Arena: "Palermo? Giocando al 100% battiamo anche il Real"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il presidente del FC Messina Rocco Arena in vista del derby contro il Palermo ha parlato a La Gazzetta del Sud spiegando di non essere preoccupato e di essere convinto della forza della sua squadra lanciandosi scappare di non temere neanche il Real Madrid: “Preoccupato? Assolutamente no. Potevamo avere tranquillamente quattro-cinque punti in più, ma per indole personale guardo sempre il bicchiere mezzo pieno. La squadra gioca un calcio piacevole, molto offensivo, e se a inizio stagione mi avessero detto che dopo le prime sette partite avremmo totalizzato quattro vittorie, due pari e una sola sconfitta, avrei firmato subito. Se giochiamo al 100% possiamo battere anche il Real Madrid, altrimenti rischiamo contro tutte. - continua Arena – Pronostico? La pressione è tutta sul Palermo, dico che vinceremo 3-1. Sarà un grande spot per la Sicilia”.