Arena: "Il mio Messina con l'anima granata. Ferrante dg, Morello ds"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo aver risollevato l’Alicante in Spagna, l’imprenditore Rocco Arena ha deciso di investire in Italia partendo dalla Serie D con l’acquisto del Città di Messina, che diventerà Messina FC acquistando il logo dei tempi della Serie A da Franca. In un’intervista rilasciata a Tuttosport Arena racconta i motivi che lo hanno spinto a investire nel club giallorosso, per via del bisnonno che era nativo della città dello stretto, e dell’anima granata che vuole dare alla sua squadra: “Mercoledì firmiamo dal notaio l’atto d’acquisto e venerdì ci presenteremo alla città, l’ho fatto per il mio bisnonno che era di Messina. All’inizio mi sono appassionato dell’ACR vedendolo rimontare dallo 0-2 al 3-2 contro il Giulianova, ma poi ho trovato maggiore disponibilità nell’altro club cittadino e così la trattativa è decollata. - continua Arena - Con me porterò Marco Ferrante come dg, mentre il ds sarà Davide Morello. Delegherò a loro il mercato per portare la piazza più in alto possibile, magari collaborando con il Torino, la mia squadra del cuore. Con l’Alicante abbiamo già avviato una partnership con l’Academy granata per la crescita ulteriore della nostra cantera, che è già di ottimo livello come hanno riconosciuto anche gli uomini di Cairo”.