Alle 12:00 di oggi è scaduto il termine per presentare le manifestazioni d’interesse per la rinascita del Foggia calcio e l’acquisizione del titolo sportivo. Sono due, come riporta Foggiacalciomania.it, le proposte complete arrivate sul tavolo del sindaco Franco Landella che alle 17:00 procederà all’apertura delle buste. In corsa ci sono Roberto Felleca, ex del Como, e Raffaello Follieri, già accostato al Foggia in passato. Gli altri soggetti che sembravano interessati non hanno invece presentato i documenti aggiuntivi richiesti e quindi sono tagliati fuori.