Gravina, emerge Loliva: diversi club Pro sul portiere barese

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Il Gravina vola verso la salvezza diretta (1-0 ieri nel derby a Bitonto) e, oltre a nutrirsi dell'apporto di alcuni senatori come Mangiacasale, Nigro, Potenza, Carrieri, Forò, Chiaradia o Visone, mette in evidenza diversi giovani interessanti tra cui spicca il numero uno classe 2000 Andrea Loliva, da due anni perno della squadra gialloblù. Il portiere barese, che vanta anche trascorsi con le giovanili del Latina, è stato titolare della Rappresentativa di serie D alla recente Viareggio Cup, suscitando l'interesse di diversi addetti ai lavori. Artefice della sua crescita è stato senz'altro il 50enne preparatore dei portieri del team pugliese, Vincenzo Marinacci, ex estremo difensore con diverse esperienze in Campania (ha vestito, tra le altre, le maglie di Nocerina, Turris e Sant'Anastasia), tra i suoi primi scopritori. Loliva, che si è distinto per aver neutralizzato mercoledì scorso un penalty del bomber del Pomigliano Girardi (dando il via al successo pugliese), gode già adesso di un buon mercato tra i professionisti, con interessamenti di diversi club di A e B pronti ad assicurarselo. Ma anche da Spagna ed Inghilterra sarebbero state chieste informazioni, col ragazzo che non disdegnerebbe un'esperienza estera. A gestirlo da qualche settimana è l'avvocato Ernesto de Notaris, nella cui scuderia figurano già giovani di valore come Arciello, Conte o Chiacchio, quest'ultimo tra le file del Parma alla Viareggio Cup.