Kraja: "Voglio la C col Palermo. E mi piacerebbe restare qui"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Fra i protagonisti dell’avvio del Palermo Erdis Kraja, centrocampista classe 2000, ha parlato anche del proprio futuro spiegando di essere pronto a restare in rosanero anche in futuro: “Mi sto trovando benissimo a Palermo, la città mi piace molto e poi girare a ottobre con questo clima è qualcosa di incredibile per me che vengo da Brescia. Non nascondo che se mai dovessero cercare di tenermi prenderei sicuramente in considerazione questa possibilità. - continua il calciatore di proprietà dell’Atalanta al Giornale di Sicilia - Però è ancora presto per pensarci, non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo qui per andare subito in Serie C, lo dobbiamo anche ai tifosi che sono il dodicesimo uomo in campo. Vogliamo dare continuità ai nostri risultati per far capire che Palermo non può aspettare”.