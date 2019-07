L'Audace Cerignola vuole la C. E intanto presenta il nuovo organigramma

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

Dopo la denuncia penale del sindaco di Cerignola Franco Metta contro il presidente della Lega Pro Ghirelli e il presidente FIGC Gravina, per il mancato ripescaggio in C della prima squadra cittadina, l'Audace Cerignola, il club prosegue il proprio lavoro, in attesa anche di novità dopo i ricorsi presentati: sarà difficile vedere i pugliesi in C, ma qualcosa è probabilmente ancora da scrivere.

E mente cresce l'attesa, la dirigenza si prepara alla nuova stagione presentando il tecnico Alessandro Potenza (ex Inter, Fiorentina e Nazionale U21, lo scorso anno alla Fidelis Andria) e il nuovo ds Elio Di Toro, ex responsabile del settore giovanile del Foggia.