Lucchese, tre proposte per la rinascita delle Pantere

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Mentre il Palermo ha già trovato a chi affidare il proprio futuro in quel di Lucca c'è ancora da attendere. La Lucchese, una delle società non iscritte al campionato di Serie C, dovrà ripartire e per farlo dovrà trovare una nuova proprietà. Come riporta il Corriere dello Sport scade oggi alle ore 15 il bando per le manifestazioni d'interesse e al momento sono tre le proposte arrivate negli uffici dell'amministrazione comunale. La prima è quella che fa capo a Ninni Corda ex proprietario del Como, mentre la seconda è legata al territorio toscano con Santoro, Russo e una cordata di altri imprenditori. L'ultima, invece, arriva dalla Capitale con referente Danilo Mariani, proprietario della Health Factory, azienda del settore della salute.