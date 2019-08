Palermo, Comi è distante. Ds Pro Vercelli: "Se non va, è fuori rosa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' ancora in stand by la trattativa che porterebbe Gianmario Comi al Palermo. E a confermarlo, dalle colonne de La Stampa, è Massimo Varini, Ds della Pro Vercelli, squadra di appartenenza dell'attaccante: "Se Comi non va via, starà fuori rosa. Su di lui è forte l'interesse del Palermo: la società siciliana lo vuole, ma lui sta tergiversando. Con la società rosanero noi abbiamo parlato, l'accordo c'è, ma Comi al momento ha detto no".