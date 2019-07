Secondo quanto scrive l’edizione palermitana de La Repubblica il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero sarebbe tornato in corsa per prendere le redini del Palermo e farlo rinascere in Serie D. Dopo un passo indietro nei giorni scorsi infatti l’imprenditore sarebbe tornato sui suoi passi e avrebbe contattato due personaggio molto noti a Palermo come Giorgio Perinetti e Beppe Iachini, ricevendo la loro disponibilità, per dare vita a un nuovo progetto. Il piano di investimenti di Ferrero si aggirerebbe sui 20 milioni di euro con alcuni giocatori già allertati nel caso in cui l’affare dovesse andare in porto.