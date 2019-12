© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Palermo Edoardo Lancini ha parlato al Corriere dello Sport della suo addio al Brescia e dell’approdo in Sicilia: “La verità è che dovevo scappare prima da Brescia. Non aveva senso restare lì, seppur in Serie A, se non si è stimati. Prima ascoltavo tutti, guardavo le pagelle e da bresciano sentivo pressione e responsabilità. Essere profeta in patria non è facile, ora me ne frego e penso più a me stesso. Numero preferito? A Nesta piaceva il tredici, a me il 17. Porta sfiga? Balle, però Cellino è superstizioso e me l’ha fatto togliere. - continua Lancini – In estate mi voleva il Catania, ma ho voluto aspettare e sono arrivato qui a Palermo dove chi gioca si sente protagonista. Ho trovato la mia dimensione. Serie A? Un sogno interrotto, ma prima bisogna pensare alla promozione in Serie C”.