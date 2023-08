ufficiale Virtus Entella, innesto d'esperienza in difesa: ecco l'ex Palermo Lancini

Serie C

Oggi alle 18:48 Serie C

Dopo l'avventura con la maglia del Palermo, che l'ha visto fra i protagonisti della risalita dalla Serie D alla Serie B con ottanta presenze e cinque reti, per Edoardo Lancini c'è un nuova esperienza in Serie C con la maglia dell'Entella. Lancini vanta inoltre esperienze anche le maglie di Novara (13 presenze e un gol) e Brescia (68 presenze con una rete). Questo il comunicato della società ligure sull'acquisto dell'esperto difensore che era svincolato dopo la fine del contratto coi rosanero:

"La Virtus Entella comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Edoardo Lancini (nato a Chiari il 10 aprile 1994). A Edoardo un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".