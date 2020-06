Palermo, Martin corre verso la conferma. Sarà ancora il regista dei rosanero

vedi letture

Il primo obiettivo è stato raggiunto, ora ne mancano solo altri due per completare quel piano triennale che il centrocampista Malaury Martin ha in testa da quando lo scorso anno decide di rilanciarsi sposando il progetto Palermo in Serie D. Il regista francese, come riporta il Corriere dello Sport è pronto a essere il leader del centrocampo anche il prossimo anno in Serie C. Con la società al momento non c'è nulla di definitivo, ma la volontà del duo Sagramola-Castagnini è quella di mantenere l'ossatura di questa stagione (oltre a Martin dovrebbero restare Pelagotti, Lancini, Crivello e Martinelli) con i rinnovi di contratto che dovrebbero essere solo una formalità.