Palermo-Monaco andata e ritorno. Il viaggio in auto del palermitano Martin durante la quarantena

Sull’edizione odierna de L’Equipe, famoso quotidiano sportivo francese, trova spazio la storia di Malaury Martin, centrocampista 31enne del Palermo, autore in piena quarantena di una vera e propria maratona per poter riabbracciare la sua famiglia. L’ex Monaco, con il permesso del club rosanero, si è diretto in Francia per portare in Sicilia la moglie Bianca e i suoi due figli, di cui il secondo, Leonardo, nato lo scorso 23 gennaio. “L’idea - racconta lo stesso Martin - era quella di farli arrivare ad inizio marzo a Palermo, ma un neonato non può prendere l’aereo e così ho avuto dal club quattro giorni di permesso per un viaggio in auto fino a Monaco. Volevo vedere la mia famiglia e con la dirigenza abbiamo pensato che la scelta meno rischiosa fosse fare avanti e indietro con la mia auto in modo da evitare qualsiasi tipo di contatto. Sono partito l’11 aprile. Le autostrade erano vuote, tranne che per i camion, le ambulanze e i carri funebri. Durante il viaggio di ritorno, era il 13 aprile, ci sono stati molti più controlli perché eravamo in quattro in macchina e il peggiore di questi è stato al momento dell’imbarco sul traghetto a Reggio Calabria”.