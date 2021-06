ufficiale Palermo, Martin non rinnova. "Un signore che ha guidato la rinascita"

Si chiude dopo due stagioni l'avventura al Palermo di Malaury Martin. Il centrocampista francese, non rinnoverà il contratto con i rosanero, in scadenza il 30 giugno. Il club gli ha dedicato un post sui social: "Tra qualche giorno Malaury Martin non sarà più un giocatore del Palermo. Rimane l’eredità di un Signore che ha guidato la rinascita dei nostri colori nel momento più buio, con una dignità rara e l’eleganza degli animi nobili. In bocca al lupo, monsiuer Malau. Grazie di tutto".