Martin: "Voglio vincere con il Palermo. In questo finale di stagione possiamo dire la nostra"

Il centrocampista del Palermo Malaury Martin intervistato da TRM ha parlato della sua annata e degli obiettivi della squadra: “È vero che non sono sempre titolare, ma nello spogliatoio mi trovo bene e quando il mister mi chiama mi metto sempre a disposizione. Sono molto legato a questa maglia e voglio dimostrar di poter dare sempre il massimo. Credo che questa squadra nel finale di stagione possa dire la sua, conquistare i play off e poi chissà. - continua il francese – Ora arriva un periodo in cui giocheremo ogni quattro giorni e spero di poter dare il mio contributo, magari giocando di più, perché voglio vincere con il Palermo e perché dobbiamo sempre guardare in alto e mai in basso”.