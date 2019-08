Palermo, Mirri: "Abbiamo le radici e le ali. Vogliamo essere un modello"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Il presidente del Palermo Dario Mirri ha parlato in conferenza stampa all’apertura del ritiro della squadra rosanero fissando gli obiettivi per la stagione: “Questa società vuole diventare un modello per il calcio italiano e ringrazio il sindaco Orlando che non mi ha mai fatto mancare il sostegno vedendo in questo progetto le radici e le ali. Abbiamo radici forti grazie ai nostri tifosi e all’impegno della famiglia di Piazza e su questo costruiremo un sogno. - continua Mirri come riporta Tuttopalermo.net - La presidenza di una squadra di calcio è temporanea, e quello che resterà sarà il controllo della società. Ci saranno controlli diretti sull’operato della società, non è vero che non siamo in grado di fare sviluppo. Noi tifosi vogliamo sempre vincere ma troveremo squadre che daranno tutto. Giocatori? Io non so nulla, leggo dai giornali e dai siti internet, le competenze in questo senso sono di Sagramola. Per me però i nostri giocatori sono i migliori al mondo”.