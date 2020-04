Palermo, Pergolizzi: "Fortunati ad avere una società solida alle spalle. Play off? No, grazie"

Il tecnico del Palermo Rosario Pergolizzi intervistato da La Repubblica ha parlato della possibile ripresa del campionato spiegando che l'idea dei play off per la promozione in Serie C non gli piace: “Cambieremo abitudini e faremo tesoro di quello che stiamo vivendo, coi ragazzi parlo tutti i giorni e cerchiamo di seguire dei programmi anche se si perde tutto il resto che è la vita sul campo. Per fortuna abbiamo una società forte alle spalle e questo ci fa stare tranquilli, ma bisogna pensare anche alle altre società di Serie D che soffrono maggiormente perché all'emergenza sanitaria si somma quella economica visto che se i giocatori non scendono in campo non prendono soldi. - continua Pergolizzi – I play off sarebbero ingiusti e non è giusto che si debba togliere qualcosa a una sola squadra e provare ad azzerare quanto fatto finora. Tutti dobbiamo rinunciare a qualcosa per il bene collettivo, non solo alcuni”.