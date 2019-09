Palermo, Ricciardo: "Essere qui è il coronamento di una carriera"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato l'attaccante del Palermo Giovanni Ricciardo, che ha tracciato un bilancio di quella che è la sua esperienza in rosanero: “Voglio vivere il momento. Non è che mi ponga limiti però, siccome ne ho viste di tutti i colori, non vado dietro alle illusioni o ai sogni. L’idea di continuare qui sarebbe stupenda. Palermo rappresenta l’occasione della vita: profuma di A, d’Europa e di grandi campioni. Intanto, è il coronamento di una carriera".

Parlando poi di record abbonati e degli innesti arrivati per puntare subito alla C: "Mi viene da ridere quando sento queste cose. In testa a punteggio pieno? E allora? Abbiamo vinto con gli attributi, non per quattro o cinque a zero. La squadra è forte, il potenziale notevole. Per ora siamo all’inizio. Daranno l’anima per fermarci. Solo col tempo si potrà capire dove possiamo arrivare".