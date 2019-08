Palermo, Sagramola: "Sansone? Nulla di vero, non ci interessa"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

L’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola ha parlato in conferenza stampa del le prossime mosse di mercato del club partendo dalle voci su Gianluca Sansone: “Non c’è nulla di vero, mi ha chiamato il suo agente, ma non c’è interessamento per il giocatore. Dopodomani arriverà un altro giocatore, un centrocampista, poi mancano un altro paio di 2001. Il mercato ci offre delle opportunità, la maggior parte della squadra è pronta. Martin? Ha esperienza internazionale e ci ha chiesto di partecipare al ritiro, poi vedremo, per adesso è in prova. Lancini e Martinelli sono forti, possono dare una mano da subito. - continua Sagramola come riporta Tuttopalermo.net - Dobbiamo gettare le basi per qualcosa di duraturo e costruire su basi solide. Il Presidente è solo un custode di un bene condiviso e la responsabilità la sentiamo. In pochi giorni abbiamo allestito una bozza di squadra con ambizione di dover vincere il campionato. Abbiamo già messo a disposizione dell’allenatore un gruppo di qualità".