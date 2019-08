Palermo, Sagramola torna su Sansone: "Forse non è assistito bene"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Non accenna a placarsi il botta e risposta fra l’ad del Palermo Rinaldo Sagramola e l’agente di Gianluca Sansone Filippo Mavaro. Nella giornata di oggi infatti il primo ha voluto replicare al secondo dal ritiro di Petralia Sottana: “Mavaro? Non so chi sia, non lo conosco. Conosco invece bene Sansone visto che lo portai io alla Sampdoria. Di certo, dire che le ambizioni si misurano con i soldi è come dire che l’intelligenza si misura dalla circonferenza della testa. - conclude Sagramola come riporta Tuttopalermo.net -Gianluca ha 32 anni ed è senza squadra: purtroppo per lui ha fatto un po’ la carriera del gambero probabilmente non è ben assistito”.